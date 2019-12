Bundestrainer Joachim Löw genießt den Fußball in seiner Heimatstadt Freiburg sichtlich, kickt im Breisgau auch noch selbst und verliert ungern - was also macht der Rekord, den Nils Petersen am Wochenende aufgestellt hat, mit ihm?

Fußball ist die große Leidenschaft des Bundestrainers. Manchmal wird ihm der Fußball aber auch lästig, wenn wieder alle erwarten, dass er zur Ansicht eines Spitzenspiels nach Dortmund oder an einen anderen sibirischen Ort ausrücken soll, und ärgerlich sind auch diese Repräsentations-Termine für den DFB, die der Jogi weder an den Marcus (Sorg) noch an den Andy (Köpke) delegieren kann - und auch nicht mehr an den Hansi (Flick), der ihn jahrelang bei beschwerlicher Arbeit unterstützte, indem er zum Beispiel leidige Kleinigkeiten wie das Trainieren von Standards übernahm.

EM- und WM-Turniere seien "toll" hat Jogi Löw neulich gesagt, aber richtig schön ist Fußball eigentlich nur in Freiburg. Dort kann er ohne Anreisezeit Präsenzpflichten im Stadion erfüllen - und nur in dieser Stadt finden auch die wirklich wichtigen Pflichttermine statt, nämlich in Löws Freizeitfußballrunde, zu der er sich mit Freunden trifft. Etwa im Sportcenter "Stöckmatten", wo er mit Kumpanen, darunter frühere SC-Profis, auf Kunstrasen kickt. Da geht's zur Sache, so die Badische Zeitung, denn "der Chef geht nicht gern als Verlierer vom Court", und für Kinder gibt es Autogramme an der Rezeption. In Freiburg ist Löw nicht nur zuhause, sondern ein freier Mann, der sein Leben genießen darf.

Nun aber ist auf sein Idyll ein schwerer Schatten gefallen. Nils Petersen hat mit seinem Tor beim 2:2 auf Schalke Löw als Rekordtorschütze des Sportclubs eingeholt. Beide liegen nun bei 83 Treffern. Dabei hatte Löw Petersen 2018 zu Nationalspielerehren verholfen, und das ist nun der Dank? Er habe ja vor, sich in Freiburg niederzulassen, sagte Petersen, da sei es ein Eintrag "in den Geschichtsbüchern schon schön". Aber muss das unbedingt auf Kosten von Jogi geschehen?