Was geht eigentlich in einem vor, wenn man das Eigentor des Jahres schießt? Ein Blick in die Gedanken des Augsburgers Iago.

Von Felix Haselsteiner

15.32 Uhr, Augsburg, WWK-Arena. Der FCA ist gut in das Spiel gestartet, der Ball läuft nun an der rechten Außenbahn entlang, Linksverteidiger Iago kann sich also entspannen. Vorerst.

"Na, das ist doch mal nett so. Zuschauer und Sonnenschein, das hatten wir in der Kombination schon lange nicht mehr, herrlich. Jetzt muss ich nur noch mit diesem Diaby auf meiner Seite fertig werden, dann ist das ein feiner Nachmittag. Gut, dass ich den Uduokhai in der Innenverteidigung neben mir habe, der ist auch schnell, im Training hab ich da keine Chance. Ah, schön, gut erobert da rechts von Gumny, der kommt auch ganz gut in die Saison, der Junge, mal wieder Startelf, das freut mich für ihn... oh, na super, gleich ein Fehlpass, tolle Idee. Was macht der Diaby? Och nee, der schaut schon, lieber ein paar Schritte einrücken, Felix geht dann auf Schick in der Mitte und ich mach hinter ihm zu, kein Problem! Da, wie ich's mir gedacht hab, direkter Pass auf Schick, Felix du bist da oder, du machst das? Klar, der ist ja schnell, der Felix... ach du meine Güte, wieso lässt er den denn durch, jetzt schnell hin, da muss ich eingreifen, der Schick ist ja sonst und wo ist überhaupt der Diaby, der läuft bestimmt direkt hinter mir... oder jetzt doch du, Felix? Na gut... warte mal, lieber nicht grätschen, nicht dass ich noch Felix treffe, der klärt ihn schon noch, oder soll doch ich hin? Sag doch jetzt, Junge! Gut, dann klär ich halt! Aber wohin, übers Tor? Neben das Tor? Das geht sich nicht aus. Also gut, einfach schön wuchtig über die Latte in die Fans rein, auf jetzt, konzentrieren... hm, oder lieber nur kurz zurück chippen zu Rafal, das wär auch elegant... oder neben das Tor? Noch besser. Ok Jungs, alle weg, ich chippe.. .oder soll ich doch... ach... ach, du meine Güte."