Gleich drei deutsche Tischtennisprofis haben beim Grand-Smash-Turnier in Singapur das Viertelfinale erreicht. Rekordeuropameister Timo Boll, 43, setzte sich am Donnerstag in 3:1-Sätzen gegen den 25 Jahre jüngeren Lin Shidong durch. Der 18-Jährige gilt als derzeit größtes Talent der dominanten Tischtennisnation China und hatte zuvor Weltmeister, Weltranglistenersten und Landsmann Fan Zhendong besiegt.