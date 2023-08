Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow in neuer Weltrekord-Zeit ihr viertes WM-Gold in Serie geholt. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich siegten am Donnerstag mit einer Zeit von 45,848 Sekunden im Finale gegen Großbritannien und verbesserten damit ihre eigene Bestmarke.

Bronze sicherte sich China im kleinen Finale gegen die Niederlande. Damit hat das deutsche Team die zweite Medaille zum Auftakt geholt, Franziska Brauße hatte in der Einerverfolgung zuvor Silber gewonnen.