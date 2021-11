Von Jonas Beckenkamp, San Francisco/München

Basketballer Stephen Curry hat im Spiel gegen die Atlanta Hawks einen Abend erwischt, an dem ihm nahezu alles gelang. Der Aufbauspieler der Golden State Warriors verhalf seinem Klub beim 127:113 mit 50 Punkten, sieben Rebounds und zehn Assists zum fünften Sieg in Serie. Neun Mal traf er von jenseits der Dreierlinie, alle seine 13 Freiwürfe landeten im Korb. "Ich habe es einfach gespürt, dass die Bälle reingehen und dann läuft es irgendwie von selbst", sagte Curry, 33, der mit seiner Wurf-Show einen Rekord brach: Er überholte den legendären Wilt Chamberlain als ältesten Spieler, der je 50 Punkte und zehn Vorlagen in einer Begegnung beisteuerte. Center Chamberlain, der einst 100 Zähler in einer Partie schaffte, war dies Ende der Sechziger mit 31 Jahren gelungen.