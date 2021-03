Meldungen im Überblick

Fußball, Spanien: Der angeblich von Borussia Mönchengladbach umworbene Trainer Xabi Alonso hat seinen Vertrag bei Real Sociedad San Sebastián um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das teilte der baskische Club am Freitag mit. Damit hat sich ein Engagement des 39 Jahre alten Weltstars bei der Borussia zerschlagen.

Der frühere Bayern-Profi trainiert in San Sebastián das Reserveteam, mit dem er aktuell auf Platz eins in einer Staffel der dritten spanischen Liga steht. "Ich möchte mit diesem Projekt weiter wachsen", sagte Alonso, der laut spanischen Medienberichten mehrere Angebote größerer Clubs vorliegen hatte. Darunter soll auch eins der Gladbacher gewesen sein.

Bild und Sportbild hatten am Montag berichtet, dass Alonso zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose, der zu Borussia Dortmund wechselt, werde. Später hatte beide Zeitungen dies relativiert und berichtet, dass Gladbachs Sportchef Max Eberl noch mit mindestens einem weiteren Kandidaten in engen Gesprächen sei.

Basketball, NBA: Nationalspieler Daniel Theis (28) verlässt die Boston Celtics nach fast vier Jahren und wechselt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vom Rekordmeister zu den Chicago Bulls. Der Deal zwischen den Klubs kurz vor dem Ende der Wechselperiode perfekt gemacht. Im Gegenzug geht Moritz Wagner (23) von Chicago nach Boston, erst kurz zuvor war der Berliner von seinem bisherigen Klub Washington Wizards nach Illinois weitergereicht worden.

Auch Isaiah Hartenstein spielt wohl künftig wohl für ein neues Team. Die Denver Nuggets gaben den 22-Jährigen laut Medienberichten nach nicht einmal vier Monaten an die Cleveland Cavaliers ab. Eine Bestätigung steht noch aus. Theis stand seit 2017 bei den Celtics unter Vertrag, in der laufenden Saison kommt er durchschnittlich auf gute 9,5 Punkte pro Spiel. Der Center aus Salzgitter hatte zuvor für den früheren deutschen Serienmeister Brose Bamberg gespielt. In der vergangenen Spielzeit war er mit Rekordmeister Boston bis ins Conference-Finale vorgedrungen.

Wagner spielte die jüngsten anderthalb Spielzeiten für Washington, zuvor hatte er das Trikot der Los Angeles Lakers an der Seite von Superstar LeBron James getragen. Die Celtics sind nun seine dritte Station in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Hartenstein war im Dezember nach zwei Jahren bei den Houston Rockets nach Colorado gegangen. In 30 Einsätzen kam er im Schnitt auf 3,5 Punkte und 9,1 Minuten Einsatzzeit. Nach dem Draft 2017 (43. Pick) hatte der 2,13 m große "Big Man" zunächst für das Rockets-Farmteam Rio Grande Valley Vipers gespielt.

Fußball, Sandro Wagner: Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner nimmt seine Trainerkarriere in der Nachwuchsabteilung des ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching auf. Der 33-Jährige betreut ab Sommer die U19 des abstiegsbedrohten Drittligisten, die aktuell auf Platz eins der A-Junioren-Bayernliga rangiert. "Ich sehe das als große Chance, wertvolle Erfahrungen im täglichen Umgang mit einer ambitionierten Mannschaft kurz vor dem Seniorenbereich zu sammeln", sagte Wagner. Der U21-Europameister von 2009 spielte in der Bundesliga zuletzt für Darmstadt 98, die TSG Hoffenheim und seinen Stammverein Bayern München, seine Profi-Karriere hatte er nach einer letzten Station bei Tianjin Teda in China im vergangenen Jahr beendet.

Seitdem ist er als Experte beim Streamingdienst DAZN tätig und macht seine A-Lizenz als Trainer. Diese soll er in den nächsten Wochen erhalten. Seit Herbst arbeitet Wagner außerdem bereits im DFB-Jugendbereich als Stürmertrainer. Der ehemalige Nationalspieler (8 Einsätze, 5 Tore) bezeichnete seine Aufgabe bei den Hachingern als "optimalen Start für mich als Vereinstrainer". In den Gesprächen mit Wagner sei deutlich geworden, "dass er ein klares Konzept verfolgt und große Lust auf die Nachwuchsarbeit hier in Haching hat", sagte Vereinspräsident Manfred Schwabl. Die erste Mannschaft soll auch bei einem Abstieg in die Regionalliga der zu Saisonbeginn verpflichtete Arie van Lent betreuen. Wagner hat es künftig nicht weit zur Arbeit: Er lebt mit seiner Familie in Unterhaching.

Basketball, NBA: Ohne LeBron James ist für die Los Angeles Lakers um Nationalspieler Dennis Schröder in der Basketball-Profiliga NBA weiter nichts zu holen. Beim 101:109 gegen die Philadelphia 76ers kassierte der Meister seit dem Ausfall des Schlüsselspielers die vierte Niederlage in Serie. Die Lakers (28:17) sind im Westen nur noch Vierter. Dem Braunschweiger Schröder gelang mit 20 Punkten und elf Assists ein Double-Double. Topscorer der Gastgeber, die am letzten Tag des Transferfensters nichts unternahmen, war Kyle Kuzma (25). Die Allstars James (Knöchel) und Anthony Davis (Wade) stehen den Lakers derzeit nicht zur Verfügung.

Vor dem Spiel erhielten die Sixers-Profis Dwight Howard und Danny Green in L.A. ihre Meisterringe, sie waren nach dem Titelgewinn nach Philadelphia gewechselt. Howard lieferte sich im Spiel eine heftige Auseinandersetzung mit Montrezl Harrell und wurde vom Schiedsrichter früh in die Kabine geschickt. Sixers-Trainer Doc Rivers bezeichnete die Streithähne als "Clowns. Es ist lächerlich, von beiden Seiten." Auf den Trikots hatten die Lakers Sticker zu Ehren von Elgin Baylor aufgebracht. Die Klublegende war am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Erstmals in dieser Saison durften mehrere Dutzend Fans bei einem Spiel der Franchise im Staples Center dabei sein.

Isaac Bonga unterlag mit den Washington Wizards im ersten Spiel nach dem Abschied von Moritz Wagner 102:106 bei den New York Knicks. Bonga blieb in acht Minuten ohne Punkt oder Assist und setzte zwei Freiwürde daneben. Wagner war am Donnerstag von den Wizards an die Chicago Bulls abgegeben worden, die ihn sogleich an die Boston Celtics weiterreichten.

Eishockey, NHL: Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat die Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu einem Sieg im Topspiel gegen die Vegas Golden Knights geführt. Beim 5:1-Erfolg im Duell der beiden besten Teams im Westen parierte der Goalie 18 von 19 Schüssen auf sein Tor und unterstrich damit einmal mehr seine starke Form.

Komplett in die Hose ging dagegen der Auftritt seines Nationalmannschaftskollegen Thomas Greiss. Der Keeper verlor mit den Detroit Red Wings 1:7 gegen die Nashville Predators. Greiss kassierte in knapp acht Minuten Spielzeit drei Gegentore bei nur vier Saves und bleibt mit seinem Team nach der dritten Niederlage in Serie Letzter der Central Division. Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild unterdessen weiter in der Erfolgsspur. Auch ohne eigenen Treffer siegte der Stürmer mit seinem Team 2:0 gegen die St. Louis Blues, Minnesota ist Dritter in der Western Division. Beim dritten Sieg nacheinander stand Sturm gut neun Minuten auf dem Eis.