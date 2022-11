WM-Nachrichten in Kürze

Eine WM im Winter, die in einem Land stattfindet, das keine Fußballtradition hat. Wohl noch nie war ein Fußball-Wettbewerb so umstritten wie dieser und wohl noch nie war die Kritik an den Funktionären der Fifa so laut. Die SZ greift in diesem Liveblog alle Ereignisse auf, die sich abseits der Spiele ereignen und die doch den Charakter dieses Turniers mitbestimmen. Dazu verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen sid, dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.