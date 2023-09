Deutschlands U21-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg gegen die Ukraine in die neue Fußballsaison gestartet. Zwei Monate nach dem Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft in Georgien setzte sich die neue Junioren-Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Freitag in Saarbrücken mit 2:0 (0:0) durch. Der Hoffenheimer Maximilian Beier erzielte in der 52. Minute das Führungstor, Tim Lemperle (88.) traf kurz vor Schluss zum Endstand. Di Salvo bot vor 6503 Zuschauern zahlreiche Debütanten auf und nutzte das Freundschaftsspiel zum Experimentieren mit dem neuen Jahrgang. Am Dienstag ist seine Mannschaft zum Start in die EM-Qualifikation im Kosovo gefordert.