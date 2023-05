In seiner ersten Saison als Trainer von Benfica Lissabon hat Roger Schmidt, 56, den Meistertitel errungen. Durch einen souveränen 3:0-Sieg gegen Absteiger CD Santa Clara konnte Benfica seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Erzrivalen FC Porto und damit auch am letzten Spieltag die Tabellenspitze verteidigen. Schmidt, ehedem Coach von Bayer Leverkusen, ist damit der erste Deutsche, der als Trainer in Portugal die Meisterschaft gewonnen hat. Vor Schmidt hatte auch Jupp Heynckes Benfica trainiert (Saison 1999/2000). Für Schmidt war es nach dem Sieg in der österreichischen Meisterschaft 2014 mit RB Salzburg der zweite Titelgewinn seiner Karriere. "Das war eine lange Reise. Wir sind sehr stolz und erleichtert", sagte Schmidt, der eine seit 2019 andauernde Meistertitel-Dürre des portugiesischen Rekordmeisters beendete.