Fußball-Nationalspielerin Maximiliane Rall wechselt vom FC Bayern München zu den Chicago Red Stars in die nordamerikanische Profiliga NWSL. Wie der deutsche Meister am Montag mitteilte, verlässt die 30 Jahre alte Verteidigerin die Bayern auf eigenen Wunsch. In Chicago erhält Rall einen Vertrag bis Ende dieses Jahres, mit einer beidseitigen Option für 2025. Die neunmalige Nationalspielerin Rall war im Sommer 2021 von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt, für den sie 60 Spiele bestritt. In den USA trifft Rall unter anderem auf die Ex-Wolfsburgerin Felicitas Rauch, die vor wenigen Tagen zu North Carolina Courage gewechselt war.