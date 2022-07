Torjäger Anthony Modeste denkt erneut über einen Abschied vom 1. FC Köln nach: "Ich habe eine klare Linie. Wenn etwas kommt, muss ich mit dem Verein reden. Ich bin 34 Jahre alt, ich muss auch an mich danken. Ich habe nur eine Karriere - und die Top-Verdiener sollen ja weg", sagte der Franzose im Trainingslager in Anspielung auf den Kölner Sparkurs. Modeste hat beim FC noch einen Vertrag bis Juni 2023. In der Vorsaison schoss er Köln mit 23 Toren in die Conference League.