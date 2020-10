Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth kann im Heimspiel gegen den Hamburger SV an diesem Samstag (13 Uhr) wieder auf den nach einer Gehirnerschütterung genesenen Abwehrchef Mergim Mavraj setzen. "Er macht einen sehr guten Eindruck und steht uns zur Verfügung für das Spiel", sagte der Fürther Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. Dagegen sei der Einsatz von Kapitän Branimir Hrgota fraglich - seit Dienstag habe der 27-jährige Stürmer nicht mehr trainiert. "Wir hoffen, dass wir ihn trotzdem am Samstag auf den Platz bringen", sagte Leitl. Neben dem 34-jährigen Mavraj seien in der Länderspielpause auch Marco Mayerhöfer, Havard Nielsen und Paul Seguin wieder ins Training eingestiegen. Den Tabellendritten HSV empfangen die Franken als Dreizehnter. Trotzdem wolle man den Hamburgern alles abverlangen, betonte Leitl: "In diesem Spiel sind wir der Außenseiter und haben nichts zu verlieren."