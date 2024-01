Der frühere französische Fußball-Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris wechselt von den Tottenham Hotspur zum Los Angeles FC in die USA. Dies bestätigten beide Vereine am Samstagabend. Der 37-Jährige kam im August 2012 von Olympique Lyon nach London in die englische Premier League und absolvierte 447 Pflichtspiele für die Spurs. 2019 war er einer der Garanten beim überraschenden Einzug ins Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool, das Tottenham 0:2 verlor. Nachdem Lloris jahrelang unangefochten die Nummer eins im Tor der Spurs war, setzte der im Sommer neu gekommene Trainer Ange Postecoglou auf die Konkurrenten Guglielmo Vicario und Fraser Forster. Die Saison in der Major League Soccer beginnt am 24. Februar 2024 mit dem Spiel von Lionel Messis Inter Miami gegen Real Salt Lake. Der neue Lloris-Club LAFC wurde im vergangenen Jahr Champion und scheiterte in diesem Jahr erst im Finale an Columbus Crew. "Wir sind in guten Händen", meinte Lloris neuer Klub. Der Franzose erhält in Los Angeles einen Einjahresvertrag mit Option für 2025 und 2026.