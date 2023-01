Der erfahrene Innenverteidiger John Anthony Brooks soll dem zuletzt schwächelnden Bundesligisten TSG Hoffenheim wieder zu mehr Stabilität verhelfen. Der 29-Jährige, in Deutschland aus seiner Zeit bei Hertha BSC und in Wolfsburg bekannt, stand zuletzt bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Der 45-malige Nationalspieler der USA erhält in Hoffenheim einen Vertrag bis Juni 2024. "Jay ist ein gestandener, zweikampf- und kopfballstarker Verteidiger, der seine Qualitäten in mehr als 200 Bundesligaspielen eindrucksvoll nachgewiesen hat", sagte Hoffenheims Fußball-Direktor Alexander Rosen.