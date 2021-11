Der FC Augsburg hat den Vertrag mit seinem Verteidiger Reece Oxford vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 22-Jährige war im Sommer 2019 fest von West Ham United zum FCA gewechselt. Zuvor hatten ihn die Fuggerstädter bereits für ein halbes Jahr aus London ausgeliehen. Beim jüngsten 4:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart hatte Oxford sein drittes Tor in den vergangenen vier Pflichtspielen erzielt. "Ich habe mich seit meinem Wechsel zum FCA in Augsburg wohlgefühlt und mich hier zu einem deutlich besseren Fußballer entwickelt", betont Reece Oxford in einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstag. Oxford lief in der Bundesliga bislang 53 Mal für den FCA auf, dabei erzielte er zwei Tore. In der laufenden Saison ist er in der Defensive gesetzt, neun Mal stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. "Reece hat sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt", lobt Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter den früheren englischen Juniorennationalspieler: "Er ist nicht nur in der Defensive sehr wichtig für unser Spiel, sondern ist auch offensiv bei Standards enorm gefährlich."