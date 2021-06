Die Ukraine hat bei der Fußball-EM die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko bezwang Debütant Nordmazedonien hochverdient mit 2:1 (2:0). Durch den Sieg nach der 2:3-Auftaktniederlage in den Niederlanden in der Gruppe C hat die Ukraine noch alle Möglichkeiten auf die erstmalige Teilnahme an der Runde der letzten 16.

Der überragende Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko (29.) brachte die Ukraine im Nationalstadion von Bukarest nach einer Ecke in Führung. Roman Jaremtschuk (34.) erhöhte kurz danach. Beide hatten schon die Treffer der Osteuropäer in den Niederlanden geschossen. Ezgjan Alioski (57.) sorgte im Nachschuss eines Strafstoßes für den Anschluss, nachdem der ukrainische Keeper Georgi Buschtschan zuvor seinen Schuss vom Punkt pariert hatte. Ruslan Malinowski hätte das Ergebnis für die Ukrainer noch höher schrauben können, scheiterte aber mit einem Handelfmeter an Stole Dimitrievski (84.).

EM-Neuling Nordmazedonien, der Ende März sensationell in der WM-Qualifikation in Deutschland (2:1) gewonnen hatte, muss seinen Achtelfinal-Traum hingegen fast begraben.

