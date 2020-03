Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt für zunehmende Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der Fußball-EM in den Sommer 2021 und eine Aussetzung der Champions League und Europa League. Wie mehrere internationale Medien am Dienstag berichten, wächst der Druck auf Uefa-Chef Aleksander Ceferin, eine Turnierverschiebung vorzunehmen. Hintergrund ist die Sorge nationaler Verbände und Ligen, dass sie ihre Meisterschaftswettbewerbe nicht wie geplant bis Mitte Mai beenden können. Die Uefa wies alle Gerüchte zurück. "Die Euro 2020 startet am 12. Juni 2020 in Rom. Die Uefa steht bezüglich des Coronavirus und seiner Entwicklung mit den zuständigen internationalen und lokalen Behörden in Kontakt. Der geplante Zeitplan muss nicht geändert werden", hieß es auf Anfrage. Drei Monate vor dem geplanten EM-Start wird das Playoff-Spiel am 26. März zwischen der Slowakei und Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Es ist eines von vier Ausscheidungsduellen um die noch vakanten vier Turnierplätze. Für die Partie Bosnien-Herzegowina - Nordirland wurde der Ticketverkauf gestoppt.