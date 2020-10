Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Freitag Veränderungen an den Spieltagsdaten der Frauen-Bundesliga vorgenommen. Damit folgt der DFB der Anpassung des internationalen Spielkalenders für die Fifa-Abstellungsperiode im Juni 2021. Der ursprünglich für den 13. Juni 2021 geplante 22. Bundesliga-Spieltag wurde auf den 6. Juni vorverlegt, da er in die angepasste Abstellungsperiode des Weltverbandes (7. bis 15. Juni 2021) fällt. Dadurch kommt es zu weiteren terminlichen Veränderungen der Bundesliga-Spieltage, die mit den Vereinen bereits abgestimmt sind: Der 19. Spieltag wird im Zeitraum 5. bis 7. Februar 2021 ausgetragen, die Spieltage 20 und 21 vom 7. bis 9. Mai beziehungsweise am 23. Mai 2021.