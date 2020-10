Die letzten Qualifikationsspiele für eine EM, die eigentlich schon vorbei sein sollte, liefern der deutschen Nationalelf den noch ausstehenden Gruppengegner beim Turnier im Sommer 2021. Mit mehr als sechs Monaten Verspätung wegen der Corona-Pandemie starten am Donnerstagabend die Playoff-Halbfinals um die letzten vier freien EM-Startplätze.

Gewissheit über den dritten Gruppengegner - neben Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal - hat das DFB-Team nach den Playoff-Finals am 12. November. Der Modus bleibt allerdings kompliziert. Der deutschen Gruppe wird der Sieger des Playoff-Pfades A mit Island, Bulgarien sowie den Co-Gastgebern Ungarn und Rumänien zugeteilt. Sollte sich hier jedoch Rumänien durchsetzen, rutschen die Rumänen als Mitausrichter in die Gruppe mit den Niederlanden. In diesem Falle erhält die deutsche Elf als EM-Gegner stattdessen den Sieger des Playoffs D, also Georgien, Belarus, Nordmazedonien oder Kosovo. Im Playoff A trifft Island im Halbfinale auf Rumänien. Ein Sieg der Isländer am Donnerstag - und Bundestrainer Jogi Löw hätte Klarheit, dass das D-Playoff für sein Team keine Rolle mehr spielt.

Playoffs zur EM, Halbfinale:

Pfad A

Island - Rumänien, Do. 20.45

Bulgarien - Ungarn, Do. 20.45

Pfad B

Bosnien-Herzegowina - Nordirland, Do. 20.45

Slowakei - Irland, Do. 20.45

Pfad C

Norwegen - Serbien, Do. 20.45

Schottland - Israel, Do. 20.45

Pfad D

Georgien - Belarus, Do. 18.00

Nordmazedonien - Kosovo, Do. 20.45