Dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 in Moldau droht wegen eines Coronafalls im Team die Absage. Dies bestätigte der DFB. Es werde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, ob man planmäßig zum Spiel am Freitagabend (18.15 Uhr) anreisen könne. Nach Absprache mit den Behörden wurden der am Mittwoch positiv getestete DFB-Spieler und dessen Kontaktpersonen vom Rest des Teams in den Zimmern des Mannschaftshotels in Herzogenaurach isoliert. Bei allen anderen Spielern, die negativ getestet worden waren, wurde am Donnerstag ein weiterer Abstrich genommen. "Dem Spieler geht es soweit gut", sagte Trainer Stefan Kuntz, "eine hundertprozentige Sicherheit kann trotz aller Vorkehrungen nicht gewährleistet werden."