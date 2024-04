Nagelsmann verriet zudem, dass er vor seiner Vertragsverlängerung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch noch weitere Zukunftsoptionen gehabt habe: "Ich hatte nicht nur Bayern und den DFB, es waren auch noch ein paar andere Klubs da. Ich habe die Pflicht, alles abzuwägen, mich auch zu treffen, zu überlegen." Letztlich habe er sein eigenes EM-Projekt nicht gefährden wollen. "Dass da nicht der Eindruck entsteht, ich würde mich zweigleisig auf einen anderen Job vorbereiten müssen, was zwangsläufig der Fall gewesen wäre", sagte der 36-Jährige. "Hinzu kommen familiäre Themen. All das hat mich mit voller Überzeugung zurückgelassen, beim DFB zu verlängern."

Geld sei dabei "nicht die Haupttriebfeder" gewesen: "Sonst wäre ich eher bei einem Verein gelandet. Jeder kann sich vorstellen, dass man da mehr verdienen kann." Er habe sich "ganz bewusst" für den DFB entschieden - und nicht gegen Bayern München. Nun wolle er die Euphorie der letzten Länderspiele "in dieses Riesenturnier mitnehmen, wo ich gar keine Zweifel dran lassen will, dass ich mit allem, mit Haut und Haar, für die erfolgreiche Heim-EM kämpfe". Nagelsmann hatte seinen Vertrag bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert. Der FC Bayern sucht weiter einen Nachfolger für Thomas Tuchel.