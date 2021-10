Der sportlich kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss sein Champions-League-Spiel bei RB Salzburg am Mittwochabend (18.45 Uhr, Dazn) ohne Torjäger Wout Weghorst, 29, bestreiten. Wie der Klub am Montag mitteilte, hat sich der Niederländer mit Corona infiziert und fehlt bei der Partie in Österreich. Im Vorjahr hatte der Stürmer fragwürdige Aussagen zum Umgang mit dem Coronavirus in Sozialen Netzwerken geteilt und dafür viel Kritik erhalten.