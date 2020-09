Nächster Schock für den krisengeplagten FC Schalke 04: Ein namentlich zunächst nicht genannter Spieler des Fußball-Bundesligisten ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der betroffene Spieler sei in häuslicher Quarantäne, hieß es, alle weiteren Tests der Mannschaft seien negativ ausgefallen. Die Austragung der so wichtigen Heimpartie gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr) ist laut Trainer David Wagner nicht gefährdet. "Da sind einige Gedankengänge hinfällig", betonte Wagner allerdings am Freitag: "Die Gesundheitsbehörden übernehmen jetzt."

Der betroffene Spieler sei bei einem Test am Dienstag noch negativ getestet worden, das positive Ergebnis kam nach der Testreihe am Donnerstag zutage. Ob weitere Spieler als Kontaktpersonen gegen Werder nicht eingesetzt werden dürfen, wusste Wagner am Freitag noch nicht: "Ich halte bei den Ergebnissen jedes Mal die Luft an", berichtete der Coach, der nach 17 Ligaspielen ohne Sieg um seinen Job kämpft. Schon das Schalker Sommer-Trainingslager in Österreich hatte ein Coronafall überlagert.

Offen war am Freitag auch noch, ob erstmals nach 203 Tagen wieder Zuschauer in die Schalker Arena dürfen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war auf 33,4 Neuinfektionen unter den kritischen Wert 35 gesunken, die Stadt Gelsenkirchen wollte aber die Zahl am Samstagmorgen abwarten. Wagner fühlt sich wegen "all der Kritik und Häme" nach dem 0:8 bei Bayern München "mit dem Rücken zur Wand", sagt aber: "Jetzt geht's nur noch in eine Richtung. Die Überzeugung, dass es zu drehen ist, ist zu 100 Prozent da."