Fußball-Bundesligist FC Augsburg plant bei der Zuschauerrückkehr mit bis zu 6000 Fans. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Die Zahl entspricht ziemlich genau den 20 Prozent der im Probespielbetrieb der Bundesliga freigegebenen Kapazität. In der WWK-Arena finden eigentlich 30 660 Fans Platz. Die Regelung gilt für die Heimspiele gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr), RB Leipzig (17. Oktober) und den FSV Mainz 05 (31. Oktober). Die Tickets sollen in erster Linie den 16 000 Dauerkarten-Inhabern zur Verfügung gestellt werden. In einem zweiten Schritt kämen Mitglieder zum Zuge, danach würde ein freier Verkauf erfolgen.