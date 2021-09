Fußball-Bundesligist FSV Mainz muss vorerst ohne Stürmer Adam Szalai auskommen. Wie die Rheinhessen am Montag mitteilten, fällt der ungarische Nationalspieler wegen einer Meniskusverletzung im linken Knie aus und wird sich am Dienstag einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. Die Ausfallzeit ist noch offen. Die Verletzung erlitt Szalai in einem Zweikampf in der 32. Minute im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (0:0) am vergangenen Samstag. Der 33-Jährige war in der Halbzeit ausgewechselt worden.