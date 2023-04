32 000 Zuschauer werden mindestens am Sonntag zum Bundesliga-Spiel der Fußballerinnen des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt kommen. Damit werden sie bei ihrer Premiere im 50 000 Menschen fassenden RheinEnergie-Stadion den beim Saisonauftakt zwischen Frankfurt und dem FC Bayern aufgestellten Rekord von 23 200 Zuschauern übertreffen. Der FC wolle sich "in den Geschichtsbüchern des deutschen Profifußballs verewigen", hatte Kölns Geschäftsführer Christian Keller dazu gesagt. Das wird zumindest vorübergehend gelingen. Wichtiger wären jedoch Punkte, denn Köln ist in Abstiegsgefahr. AND