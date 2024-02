Stephan Lerch wird von der kommenden Saison an nicht mehr Trainer des Frauen-Bundesligisten TSG Hoffenheim sein. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wird sich Lerch künftig auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren und die Doppelfunktion aufgeben. Wer Nachfolger oder Nachfolgerin beim derzeitigen Tabellenvierten wird, ist noch offen. "Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, diese beiden Rollen mit der nötigen Sorgfalt und Konsequenz in Personalunion auszuüben. Um den Aufgaben gerecht zu werden, ist eine Verteilung auf mehrere Schultern unabdingbar", sagte Lerch.