Die nächste Frauenfußball-WM 2023 findet in Australien und Neuseeland statt. Die Länder setzten sich mit ihrer gemeinsame Bewerbung beim Rat des Weltverbands Fifa gegen Kolumbien durch. Erstmals wird eine Frauen-WM auf der Südhalbkugel ausgetragen, ebenfalls zum ersten Mal nehmen 32 Teams teil. Das Eröffnungsspiel soll in Auckland stattfinden, das Finale im Stadium Australia in Sydney (70 000 Plätze). Am Montag hatte Japan seine Bewerbung mit Verweis auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgezogen. Auch Brasilien hatte dem Weltverband kurzfristig abgesagt.