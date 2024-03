Die ehemalige Weltfußballerin Nadine Angerer ist neue Torwarttrainerin des Schweizer Nationalteams. Wie der Verband am Montag bekannt gab, hat die 45-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz unterschrieben. An der Seite von Nationaltrainerin Pia Sundhage hat Angerer ihren ersten Einsatz im Rahmen der EM-Qualifikationsspiele Anfang April gegen die Türkei und Aserbaidschan. "Ich kenne Pia bereits seit 20 Jahren und schätze sie als Trainerin und Mensch sehr. Deshalb habe ich nicht lange gezögert, als sie mich gefragt hat", sagte Angerer.