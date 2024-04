Trotz Finanzsorgen planen die Eigner Angels Nördlingen eine weitere Saison in der ersten Frauenbasketball-Bundesliga, allerdings befinden sie sich überraschend auf Trainersuche. Wie der Verein mitteilt, schließt sich der Lette Matiss Rozlapa nach nur einem Jahr in Nördlingen dem Ligarivalen Saarlouis an, was er mit einer wirtschaftlich und sportlich attraktiveren Perspektive begründet habe.