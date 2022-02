Franck Ribéry, 38, bleibt nun doch noch beim italienischen Erstligisten US Salernitana. Das gab der Klub nach einiger Verwirrung um den früheren FC-Bayern-Stürmer bekannt: "In den letzten Stunden gab es bei Franck einen Sinneswandel", sagte Sportdirektor Walter Sabatini: "Zunächst wollte er uns verlassen, dann entschied er sich, zu bleiben." Zuvor gab es Gerüchte, der Franzose wolle sein Karriere-Ende verkünden. Von 2007 bis 2019 hatte Ribéry zwölf Jahre bei Bayern München gespielt. Im vergangenen August schloss er sich für ein Jahr dem Serie-A-Aufsteiger Salernitana an, nachdem sein Vertrag in Florenz nicht verlängert worden war. Salernitana ist trotzdem Tabellenletzter, Ribéry kam erst zwölf Mal zum Einsatz.