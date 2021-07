Günther siegt in New York

Maximilian Günther hat seinen ersten Saisonsieg in der Formel E eingefahren. Der Oberstdorfer im BMW setzte sich am Samstag überraschend beim ePrix in New York gegen den Franzosen Jean-Eric Vergne (Techeetah) durch. Günther, der von Position vier gestartet war, übernahm erst kurz vor Schluss die Führung. "Wir hatten mit der zweiten Startreihe eine gute Ausgangslage", sagte Günther bei Sat.1. Im weiteren Verlauf bewies er dann Geduld. "Ich wusste, je länger das Rennen dauert, desto besser werden meine Chancen", sagte er. Das Podium komplettierte Lucas di Grassi (Brasilien/Audi) auf dem dritten Platz.