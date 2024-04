Formel 1:Vermarkter übernimmt Großteile der MotoGP

Der Formel-1-Vermarkter Liberty Media übernimmt Großteile der Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP. Das US-Unternehmen werde "ungefähr 86 Prozent" der Anteile für 4,2 Milliarden Euro erwerben, teilte die MotoGP am Montag offiziell mit. Aktuell vermarktet die in Madrid ansässige Dorna Sports die Motorrad-Königsklasse. Die Übernahme solle "bis Ende 2024" abgeschlossen sein, heißt es in dem Statement, stehe aber noch unter Vorbehalt.