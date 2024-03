Internationaler Fußball:Florian Kohfeldt tritt in Eupen zurück

Der frühere Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt beim belgischen Erstligisten KAS Eupen zurückgetreten. Der 41-Jährige habe "um seine Freistellung aus sportlichen wie persönlichen Gründen gebeten", erklärte der Verein am Samstag nach der 0:4-Niederlage bei Standard Lüttich zum Hauptrundenabschluss in einer Pressemitteilung. "Die KAS Eupen bedauert diesen Schritt, respektiert allerdings seinen Wunsch." Der frühere Trainer von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg hoffe, dass "mit diesem Schritt die Mannschaft noch einmal einen zusätzlichen Push für die Play-offs bekommt und sich am Ende der Saison für unsere gemeinsame Arbeit belohnt".