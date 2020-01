Hier geht es zum Liveticker: https://liveticker.sueddeutsche.de/fussball/1bundesliga/bayern-muenchen/fc-schalke-04/2020-01-25.html

Hier sehen Sie die Partie im TV: Sky (18:30 Uhr)

Der FC Bayern München will in der Bundesliga seine Jagd auf Spitzenreiter RB Leipzig fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick empfängt zum Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) in der heimischen Arena den FC Schalke 04. Die Münchner haben als Tabellenzweiter vier Punkte Rückstand auf die Leipziger. Nach einer Gelb-Sperre kehrt Joshua Kimmich in die Bayern-Mannschaft zurück. Der neue Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid wird wohl noch nicht beginnen. Der künftige Bayern-Torhüter Alexander Nübel ist bei Schalke wegen einer Roten Karte noch gesperrt.

Der FC Augsburg tritt am Samstag (15.30 Uhr) bei Aufsteiger Union Berlin an. Eine Woche nach dem spektakulären 3:5 gegen Vizemeister Borussia Dortmund erwartet Trainer Martin Schmidt ein sehr körperliches Spiel mit vielen hohen Bällen. "Wir wollen denen ein Bein stellen", kündigte der Schweizer Coach an. Der lange an der Schulter verletzte isländische Stürmer Alfred Finnbogason könnte in den Kader zurückkehren.