Auch Jere Uronen war nicht in Katar, denn Finnland scheiterte bereits in der WM-Qualifikation. Der Linksverteidiger Uronen, 28, ist 61-maliger und aktueller Nationalspieler - und nun der zweite Finne in der Geschichte von Schalke 04. Der erste war zwischen 2011 und 2013 der damals goldgelockte Stürmer Teemu Pukki. Seitdem sei Schalke "in Finnland bestens bekannt", sagte Uronen anlässlich der Bekanntgabe seines Transfers nach Gelsenkirchen. Er kommt zunächst als Leihgabe für ein halbes Jahr von Stade Brest, danach besitzt Schalke eine Kaufoption. Uronens Stärke, laut Trainer Thomas Reis: Er sei "sehr diszipliniert in der Rückwärtsbewegung". Ob das weitere Finnen für Schalke begeistert?