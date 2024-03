Den massiven Sparmaßnahmen beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Schalke 04 fällt auch Publikumsliebling Gerald Asamoah zum Opfer. Der langjährige Profi der Königsblauen und WM-Zweite von 2002 erhält im Sommer keinen neuen Vertrag, sein Posten "Leiter Lizenzspielerabteilung" wird ersatzlos gestrichen. Das gab der abgestürzte Traditionsklub am Freitag bekannt. "Mit dem Abschluss seines Managementstudiums bei DFL und DFB ist die Zeit gekommen, dass Gerald den nächsten Schritt gehen will. In einem persönlichen Gespräch habe ich ihm mitgeteilt, dass wir ihm diese Perspektive derzeit nicht geben können", sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann. "Jeder weiß, wie viel mir Schalke 04 bedeutet. Hier habe ich nicht nur Fußball gespielt und die ersten Schritte im Management gemacht, sondern mich in mehr als zwei Jahrzehnten zu dem Menschen entwickelt, der ich heute bin", sagte Asamoah, der für die Gelsenkirchener zwischen 1999 und 2013 381 Pflichtspiele bestritt und zweimal den DFB-Pokal gewann: "Ich habe den Klub, die Fans und das ganze Umfeld lieben gelernt und immer versucht, alle Schalker stolz zu machen. Umso schmerzhafter ist es für mich, dass dieses Kapitel vorerst endet."