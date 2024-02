Trotz größer werdender Abstiegssorgen denkt Karel Geraerts nicht an einen Rücktritt als Trainer bei Schalke 04: "Ich werde nicht aufgeben. Das ist das Einfachste, was man im Leben und im Fußball tun kann. Ich werde es nicht tun", sagte der Belgier nach dem schwachen Auftritt beim 0:3 in Magdeburg. Nur durch die Ergebnisse der Konkurrenz hat sich die Lage des Tabellen-14. Schalke nicht deutlich verschlimmert. "Das ist die einzig positive Sache an diesem Wochenende", sagte Geraerts. Der Blick auf die Tabelle beunruhige ihn nicht: "Ich bin jetzt nicht in Panik."