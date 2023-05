Der Wechsel des langjährigen Bundesliga-Managers Jörg Schmadtke zum englischen Spitzenklub FC Liverpool ist offenbar perfekt. Der 59-Jährige, der zuletzt Geschäftsführer des VfL Wolfsburg war, soll vom 1. Juni an Transferchef des Vereins werden und Trainer Jürgen Klopp beim Umbau des Kaders beraten. Schmadtkes Vertrag in Liverpool sei bereits unterschrieben, berichtete am Dienstag die Wolfsburger Allgemeine Zeitung, am Freitag solle er vorgestellt werden.