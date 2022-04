Rechtzeitig in Fahrt für die entscheidenden Wochen dieser Saison: Liverpools Trainer Jürgen Klopp.

Der FC Liverpool setzt seine Quadruple-Mission mit dem Hinspiel in Lissabon fort. Im Hinterkopf haben sie im Klub aber die Duelle gegen Manchester City - und vermutlich gegen den FC Bayern.

Jürgen Klopp sinnierte bereits kurz über den Showdown mit Pep Guardiola, aber dann richtete er den Fokus ganz bewusst wieder auf die unmittelbare Aktualität. Der Trainer des FC Liverpool weigerte sich, die Champions-League-Reise zum Viertelfinale bei Benfica Lissabon nur als Ouvertüre für anschließende Kracher zu sehen. Klopp weiß: Auf Liverpools Mission zum Quadruple 2022 - mit möglichen Titeln in Champions League, englischer Liga, FA-Cup und Ligapokal - ist höchste Konzentration gefragt, Schritt für Schritt.

Außenstehende, sagte Klopp, würden Liverpool "wahrscheinlich schon ins Halbfinale der Champions League durchwinken, weil Benfica eben Benfica ist. Ich sehe das nicht so. Benfica ist extrem stark - vor allem, wenn man sie gewähren lässt", warnte er vor dem Gegner am Dienstag. Trotzdem ist Liverpool Favorit auf den Einzug ins Halbfinale, in dem danach mit ebenso hoher Wahrscheinlichkeit der FC Bayern als Liverpool-Gegner erwartet wird.

Jeweils nur wenige Tage nach den beiden Partien gegen Benfica folgen für die Reds in England zwei titelentscheidende Duelle mit Manchester City. Zunächst geht es am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) auswärts zum Gipfeltreffen in der Premier League, wo Liverpool (72) nur noch einen Punkt hinter City (73) liegt - im Dezember waren es noch 14 Zähler Rückstand. Ganz England spricht bereits über dieses "Spiel der Spiele" im Zweikampf um den Meistertitel, weswegen Liverpools deutscher Verteidiger Joel Matip im Kicker mahnte: "Das müssen wir ausblenden. Um weitere Titel zu holen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Da kann man es sich nicht erlauben, einige Tage im Voraus zu denken."

Nur sechs Tage nach dem Ligagipfel kommt es dann auch im FA-Cup-Halbfinale (16. April) zum Kräftemessen zwischen Klopps Roten und den Himmelblauen von City, auch ein Duell im Champions-League-Finale (28. Mai) in Paris ist vorstellbar. Die aktuelle Form spricht eher für Liverpool. Zehn Ligaspiele wurden in Serie gewonnen, zuletzt fünf ohne Gegentor.