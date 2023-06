Zwei Fußballer, die bislang beim Drittligisten FC Ingolstadt spielten, haben sich am Wochenende anderen Vereinen angeschlossen: So wechselt Mittelfeldspieler Rico Preißinger, 26, zu Preußen Münster, Aufsteiger und künftiger Ligarivale des FCI. Außenstürmer Tobias Bech, 21, verlässt die Schanzer nach nur einer Saison wieder und geht in seine Heimat Dänemark zurück. Mit Aarhus GF tritt er in der Qualifikation zur Uefa-Conference-League an. In der abgelaufenen Saison hatte er in 35 Drittligaspielen 13 Treffer erzielt und fünf Tore vorbereitet. Unterdessen hat der FCI in Ryan Malone bereits den zweiten Spieler ablösefrei von Hansa Rostock geholt: Nach dem defensiven Mittelfeldspieler Lukas Fröde wechselt auch Malone, 30, von der Ostsee nach Oberbayern. Der US-Amerikaner war zuletzt in der Innenverteidigung von Hansa gesetzt.