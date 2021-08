Der FC Ingolstadt, Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga, hat den dänischen U21-Nationalspieler Andreas Poulsen vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach für ein Jahr ausgeliehen. Der linke Außenverteidiger war zuletzt zweimal an Austria Wien verliehen und soll nun die Schanzer nach dem Saisonfehlstart in der Defensive verstärken. Der FCI sicherte sich für den 21-Jährigen eine Kaufoption. "Mit Andreas Poulsen konnten wir ein vielversprechendes Abwehrtalent, das sich schon auf hohem Niveau bewiesen hat, von unserem Weg überzeugen. Er bringt Robustheit, aber auch Tempo und spielerische Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern werden", meinte FCI-Manager Malte Metzelder. Poulsen und der unter der Woche verpflichtete Verteidiger Nils Röseler (Sandhausen) stehen am Sonntag (13.30 Uhr) im Derby gegen den 1. FC Nürnberg schon vor ihren Debüts. "Das sind auf jeden Fall Kandidaten", sagte Pätzold auch zu möglichen Startelfeinsätzen. "Sie stehen komplett im Saft." Abwehrspieler Marcel Gaus, in dieser Saison angeschlagen noch ohne Einsatz, muss derweil nun sogar operiert werden. "Er wird auf jeden Fall die nächsten Wochen ausfallen", sagte Pätzold.