Die Fußball-Bundesliga verliert einen weiteren Vorzeigespieler: Christopher Nkunku, Co-Torschützenkönig der abgelaufenen Saison, wechselt erwartungsgemäß von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum FC Chelsea. Die Londoner gaben am Dienstag offiziell bekannt, dass der 25-Jährige einen Sechsjahresvertrag erhalten wird. "Nkunku is a Blue!", twitterte der seit Monaten schwer kriselnde Champions-League-Sieger von 2021. Dem Vernehmen nach aktiviert Chelsea eine Transferklausel mit einer festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro.

"Nun ist es für mich Zeit, Au Revoir Leipzig! zu sagen. Ich hatte vier Jahre bei RB, die ich nie vergessen werde", wurde Nkunku zitiert, "jetzt bin ich unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln." In der Saison 2022/'23 erzielte der französische Nationalspieler, ebenso wie der Bremer Mittelstürmer Niclas Füllkrug, 16 Saisontore, die für den Gewinn der Torjäger-Kanone ausreichten. 2019 war Nkunku von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt (für 13 Millionen Euro), dort entwickelte er sich in 172 Pflichtspielen (70 Tore) zu einem der herausragenden Individualisten der Bundesliga. Der Wechsel zu Chelsea war bereits im Winter verabredet worden.

Für die Leipziger dürfte sich bei Nkunku der höchste Erlös für einen einzelnen Transfer in der Vereinsgeschichte ergeben. Als bisher einträglichster RB-Weggang galt Naby Keita, der 2018 für ebenfalls geschätzte 60 Millionen Euro nach Liverpool gewechselt war. "Wir werden gute Lösungen finden, um die Lücke, die Christo hinterlässt, zu schließen", versprach Leipzigs Sportvorstand Max Eberl.

Eine Rolle spielen könnte dabei der österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner. Der Sender Sky meldete am Dienstag, dass der Mittelfeldspieler des Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim bereits den Medizincheck in Leipzig absolviert habe und der Transfer unmittelbar bevorstehe. Die Ablöse soll angeblich bei satten 27 Millionen Euro plus möglicher Boni liegen. Der torgefährliche Baumgartner, 23, war 2017 bereits als Jugendspieler nach Hoffenheim gewechselt.