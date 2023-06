Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz steht offenbar vor einem Klubwechsel innerhalb Londons vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Unter anderem der Sender Sky berichtete am Sonntag, dass sich der Offensivspieler und Arsenal über die wesentlichen Vertragsdetails grundsätzlich geeinigt haben. Es gehe nun darum, ob Chelsea das zweite Angebot des Stadtrivalen annehme, hieß es. Eine erste Arsenal-Offerte hatten die Blues abgelehnt. Englischen Medien zufolge hoffen sie auf bis zu 87 Millionen Euro Ablöse.

Havertz, 24, der beim 0:1 der Nationalelf in Polen in der Startelf stand, hat bei Chelsea noch einen Vertrag bis Juni 2025. Er soll den Chefs seines kriselnden Klubs aber mitgeteilt haben, im Sommer wechseln zu wollen. Auch Real Madrid soll an Havertz interessiert gewesen sein, und zuletzt war auch der FC Bayern als möglicher neuer Klub ins Gespräch gebracht worden.

Der frühere Leverkusener Havertz präferiert aber dem Vernehmen nach einen Wechsel innerhalb der englischen Liga und könnte als Arsenal-Profi in London wohnen bleiben. 2021 hatte er im Champions-League-Finale das Siegtor für Chelsea gegen Manchester City erzielt.