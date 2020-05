Bayern München muss im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) womöglich seinen Mittelfeldmotor Thiago ersetzen. Der spanische Fußball-Nationalspieler hat Adduktorenprobleme. "Da muss man abwarten, da geht es noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Optimistischer ist er bei Serge Gnabry. "Bei Serge sieht's ganz gut aus", sagte Flick. Der Nationalspieler hatte zuletzt zwei Tage mit dem Training pausieren müssen, wirkte am Freitag aber wieder mit. Noch nicht dabei sind Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso.