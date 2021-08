Abwehrspieler Chris Richards kehrt vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim zurück. Der 21-jährige Amerikaner wird von der TSG erneut ausgeliehen. Zuvor hatten die Bayern den noch bis 2023 laufenden Vertrag bis 2025 verlängert. "Wir freuen uns sehr, welche Entwicklung Chris Richards bei uns genommen hat, deshalb haben wir seinen Vertrag auch verlängert", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Chris ist ein junger Spieler, der jetzt in Hoffenheim weitere Bundesliga-Erfahrung sammeln wird, und genau das braucht er." Richards spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis in Hoffenheim.