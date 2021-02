Im Nachholspiel der dritten Liga erkämpfte sich der FC Bayern München II am Mittwoch ein Remis beim Spitzenreiter: Trotz banger Schlussminuten aus Sicht der Münchner war das 1:1 (1:0) bei Dynamo Dresden leistungsgerecht, die jungen Bayern klettern in der Tabelle auf Rang elf. Beim Gastauftritt in Sachsen gab der 18-jährige Torben Rhein sein Drittliga-Debüt, Winterzugang Dimitri Oberlin stand erstmals in der Startelf. Nach flottem Beginn - Oberlin ließ eine Chance liegen, weil er wegrutschte - gingen die Gastgeber durch einen Kopfball von Christoph Daferner in Führung, den Eckball hatte der Ex-Münchner Paul Will getreten (8.). Bayerns Kapitän Nicolas Feldhahn verpasste den prompten Ausgleich. Die stärkste Phase hatten die Bayern Mitte der zweiten Hälfte, Maximilian Welzmüller traf in der 68. Minute per Freistoß, den Rhein bei einem Solo herausgeholt hatte. Welzmüller nutzte dabei einen Stellungsfehler von Keeper Kevin Broll zu seinem ersten Pflichtspieltor seit dreieinhalb Jahren. Bis in die dritte Minute der Nachspielzeit mussten dann Bayerns Keeper Lukas Schneller mehrmals eingreifen. Am Montag reist Bayerns U23 zu Waldhof Mannheim.