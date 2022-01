Der verletzte Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat im Aufbautraining einen Rückschlag erlitten. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der 26-Jährige dem FC Bayern noch mehrere Wochen fehlen. Goretzka hat Patellasehnen-Probleme im Knie, seinen bisher letzten Einsatz hatte er am 4. Dezember. Obwohl er zuletzt eine Laufeinheit am Trainingsgelände absolvierte, ist das erhoffte schnelle Comeback noch nicht in Sicht.