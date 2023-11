Thomas Müller hat wie erwartet angekündigt, seine Karriere über das Saisonende hinaus fortsetzen zu wollen. "Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan", sagte der 34-Jährige vom FC Bayern München der Sport Bild. "Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen - ich hoffe, das sieht man." Müllers Vertrag läuft wie der von Kapitän Manuel Neuer, Sven Ulreich, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr am Saisonende aus. Außer sieben Jahren als Kind beim TSV Pähl lief Müller nur für den deutschen Branchenprimus auf. "Er ist ein Urgestein des Klubs - einen wie ihn wird es nie mehr geben", sagte Präsident Herbert Hainer zuletzt. In der Vertragsfrage bestehe keine Eile. "Er weiß, wie ungemein wir alle ihn schätzen." Nach Sport Bild-Informationen plant der FC Bayern mit der Klub-Ikone in den kommenden Wochen erste Gespräche. Die Grundsatz-Entscheidung von Müller, der zu den Topverdienern im Team zählt, steht. Er will die Laufbahn auf höchstem Niveau fortsetzen und weiter auch Champions League spielen.