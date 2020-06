Sebastian Hoeneß nahm einen ungewöhnlichen Platz ein am Dienstagabend: Der Trainer des FC Bayern München II setzte sich zum Drittliga-Spiel gegen den FSV Zwickau in eine der hölzernen Kabinen über der Haupttribüne - weil er gelbgesperrt war. Hoeneß hatte zwar gewusst, dass man mit vier gelben Karten gesperrt wird, war aber am Samstag davon ausgegangen, erst zwei zu haben - dann wurde er vom DFB eines Besseren belehrt. Aus seiner Kabine sah er dann einen ungefährdeten 2:0 (0:0)-Sieg, allerdings mit einem Matchwinner namens Jamal Musiala, den vorher beim FC Bayern wohl kaum jemand in dieser Rolle erwartet hat.

Die erste Halbzeit war ein wenig schmucklos und auch torlos geblieben, dabei starteten die Bayern mit einer Riesenchance nach nur 49 Sekunden: Malik Tillman war von Angelo Stiller freigespielt worden, schoss dann aber freistehend mit vollem Risiko über das Tor. Tillman gab sein Debüt in der dritten Liga, am Samstag beim 1:1 in Braunschweig hatte Hoeneß zwei Premierenspieler eingesetzt. Die nächste gute Möglichkeit zur Führung hatte Oliver Batista-Meier, als er im gegnerischen Sechzehner mehrere Haken schlug, bevor sein präziser Schlenzer noch abgefälscht wurde (28.). Zwickau blieb im Angriff harmlos, ließ den seit der Rückrunde so erfolgsverwöhnten Bayern allerdings sehr wenig Raum zur Entfaltung.

Nach der Pause wurden die Bayern immer dominanter, Kwasi Wriedt ließ nach einem Angriff über die rechte Seite eine gute Kopfballmöglichkeit liegen (55.), Maximilian Welzmüller setzte einen Freistoß knapp neben den Pfosten (70.). Das Tor gelang dann einem Einwechselspieler, der am Samstag sein Debüt feierte: Jamal Musiala konnte in der 75. Minute aus zentraler Position abstauben. Der 17-jährige ist damit der zweitjüngste Torschütze der Drittliga-Geschichte - der jüngste ist weiterhin David Alaba, der im Jahr 2009 gegen den Wuppertaler SV traf und seinerzeit rund sechs Wochen jünger war als Musiala heute. Der Deutsch-Engländer, der im vergangenen Sommer vom FC Chelsea zu den Bayern kam, verpasste sein zweites Tor in der 83. Minute knapp, legte dann aber in der 85. Minute mit einem Distanzschuss nach. Mit dem Sieg hat sich die Mannschaft zumindest bis Mittwochabend unter die ersten Drei gesetzt.

Nachdem die Elf den Klassenverbleib längst gesichert hat, hat der Verein nun ein neues Saisonziel ausgegeben: Man will nun in den verbleibenden sieben Spielen mehr als 59 Punkte erreichen, 51 sind es schon. Denn das war die Drittliga-Bestmarke der jungen Bayern. Seit der Zeit, in der David Alaba ein Tor für Bayerns U23 schoss.